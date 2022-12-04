吳東諺演恐慌症演到身體真的不適，謝京穎全程直擊。（民視提供）

張書偉有懼高症，還是敬業與謝京穎搭摩天輪拍戲。（民視提供）

張書偉強忍懼高症，敬業與謝京穎搭摩天輪拍戲。（民視提供）

藝人吳東諺、張書偉、謝京穎在民視8點檔《市井豪門》中，上演兩兄弟愛上同一女生戲碼，日前3人到遊樂園拍攝摩天輪的浪漫劇情，吳東諺原本要演出恐慌症及懼高症，拍到後來竟然真的「半身麻痺」，真的有懼高症的張書偉則是冷汗直流撐完演出。

吳東諺表示，拍攝前幾天台北氣溫很低，所以劇組提醒大家可以穿溫暖一點以防受寒，沒想到拍攝當天艷陽高照，氣溫上升到33度，每個人走在遊樂園時，也順道做日光浴，把北部沒有的陽光補足，他劇中要表現出搭摩天輪時恐慌症及懼高症，為了拍攝品質，摩天輪的車廂內沒有開冷氣，加上穿著4件式的西裝，在悶熱的車廂內，他好像烤箱中的食物一樣，快被烤熟了。沒想到拍到後半段有點換氣過度，結果在密閉空間下，他突然感覺到「半身麻痺」，當臉一半都沒知覺的時候，他嚇很大一跳，且麻痺的感覺一直持續，加上頭暈及想吐，等到他離開遊樂園不適感許久才解除。

張書偉覺得自己跟遊樂園很有緣，幾乎每一次演8點檔都會安排他去樂園拍攝，但他現實生活中有懼高症，演出時又要表現沒事，所以他整場戲拍攝都盯著攝影機看，冷汗直流撐完演出。同場拍戲得謝京穎說，真的感覺到張書偉很害怕，因為沒有拍攝時，他都是閉著眼睛，而且手會不自覺地抖。

謝京穎表示，之前一直很想去遊樂園玩，這次終於許願成功在8點檔圓夢，出發前她還帶很多零食，想在遊樂園遠足。沒想到看似浪漫的戲，背後花了許多功夫，因為要跟書偉搭，然後再跟吳東諺搭，最後她搭了摩天輪整整8圈才結束拍攝，不過久久坐一次，還是相當過癮及滿足。

被問到之後還會想來遊樂園嗎，謝京穎說，沒想到來遊樂園拍攝是非常辛苦的，不過還是對遊樂園懷抱少女心，這一場戲是3人劇中關係的確定，就讓觀眾期待看是「國語CP」還是「成語CP」配對成功。