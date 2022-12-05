台中一名任職火鍋店的張姓女子與已婚男同事交往，經常在汽車旅館、公園及餐廳廁所發生性關係，她因不滿男同事為了回歸家庭提分手，遂直接向其配偶公開2人的不倫關係，慘被告上法院求償撫慰金。台中地院審結，判張女要賠償25萬元。可上訴。

判決書中，正宮主張，與黃姓男子為夫妻關係，黃男與張女均為火鍋店店員，但張女2021年8月間到職後，明知黃男已婚，卻仍不懂得保持距離，多次與黃男發生性關係，地點遍及汽車旅館、公園空地與餐廳廁所。

正宮說，直到黃男自覺愧對家庭，向張女提出分手，張女疑似不滿，便跑來向她說2人為交往關係，她震驚之餘向黃男求證，才得知婚姻遭介入，認為原本和諧的婚姻生活被張女破壞，且張女事後仍持續向她嗆聲與傳送難聽訊息，導致她承受巨大精神痛苦，故依法向張女求償25萬元。

台中地院審理時，張女並未到庭辯論，故根據正宮所提出對話紀錄影片等證據，採信正宮主張，認定張女明知黃男已婚，仍選擇與黃男發展成男女朋友關係，並多次發生性行為，破壞正宮家庭幸福美滿並導致2人分居，侵權屬實，酌情後判張女要賠償正宮25萬元。可上訴。