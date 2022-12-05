每個人的金錢觀都不同，《旺好運》運勢專欄分享，12生肖容易漏財的原因，其中生肖龍雖會賺錢，但在投資上易因大意，讓金錢有去無回；肖虎的人愛面子，常因逞強而破財；生肖羊則易被小人陷害而發生金錢糾紛，甚至有能會受騙上當。

▍生肖鼠：錯過大財

屬鼠的人懂得守財，用錢謹慎，已到了有點吝嗇的地步，屬於可以累積小財，但常因為太過計較，反而容易錯失大財。

▍生肖牛：投資失利

屬牛的人勤懇踏實，腳踏實地賺錢，較少有衝動花錢的時候，若要做變動性大的投資，會因為無法隨機應變，有較大的損失。

▍生肖虎：逞強付出

屬虎的人能力強、財運好，很少有經濟方面困擾，但喜歡與人較勁，常因為逞強而多付出、增加額外開銷。

▍生肖兔：花錢宣洩

屬兔的人在金錢觀念上較為傳統，節省度日，不太會鋪張浪費，但情緒一來時，他們會透過購物來宣洩，金錢就不知不覺流失。

▍生肖龍：投資大意

屬龍的人生活和工作上都順風順水，也很會賺錢，因此當他們充滿自信、想靠投資錢滾錢時，往往因為一時大意，使財富有去無回。

▍生肖蛇：品質生活

屬蛇的人優雅、品味好，很捨得在自己身上投資，花錢不眨眼，常常購買超出自己能力的奢侈品，很容易因為衝動消費，而漏財。

▍生肖馬：投入愛好

屬馬的人追求享樂，用錢比較隨心所欲，他們財運、投資運都不錯，但有可能會將錢拿去花在愛好上，例如旅遊、買遊戲點數等，自然難以累積財富。

▍生肖羊：小人陷害

屬羊的人單純善良，依賴心強，事業與財運都比較需要別人提點，但要是遇上不好的朋友，當牽扯金錢方面的問題時，可能會上當受騙。

▍生肖猴：揮霍度日

屬猴的人沒什麼省錢觀念，因為他們懂得抓住機遇，錢財來得容易，就不特別珍惜、常常忍不住揮霍，無法留住財富。

▍生肖雞：創業成本

屬雞的人聰明、有目標，想努力闖一番事業，如果有創業、做生意的機會都會嘗試，錢財全部投入創業資金中。

▍生肖狗：幫助親友

屬狗的人善於財富管理，就算收入不錯也過著勤儉生活，不過他們有強大責任感，會為了幫助親友，慷慨解囊，把錢用在別人身上。

▍生肖豬：缺乏管理

屬豬的人財運旺，但他們在用錢、理財上十分粗心，缺乏管理，而且也容易受外界影響，投入大量時間、金錢後，才發現沒有得到回報。