衛福部國民健康署主辦台灣健康城市暨高齡友善城市獎，表揚各縣市健康城市，新北市三峽區公所從全國361件作品中脫穎而出，獲得健康城市類別的「城市夥伴獎」。三峽區長周晉平表示，三峽區公所會持續透過公私協力的夥伴關係，結合在地染坊、學校、商圈、里辦公處等力量與資源，齊心推動藍染產業，打造世代宜居宜玩的健康城市。

三峽區公所指出，區公所這兩年來面對疫情衝擊，運用公私協力的夥伴關係，在社會進步、經濟成長及環境保護等面向推出多項的服務方案與措施，同時積極參加全國性評選，促進城市治理的標竿學習，歷經三階段審查，最終脫穎而出，顯示公所的服務方案具永續性及擴散性。

三峽區公所表示，「2022三峽藍染節」除了將染布與童玩結合，推出「藍染童玩」外，更與國寶級燈藝師陳祖榮老師跨界打造「生命的廻旋」、「馬藍花」大型藍染地景藝術裝置，創新藍染的新領域。

周晉平說，三峽區公所會持續透過公私協力的夥伴關係，希望讓藍染走進每個人的生活中，成為另一種生活美學，期許三峽成為世代宜居宜玩的健康城市。