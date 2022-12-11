竹南鎮公所11日舉辦關懷弱勢家庭寒冬送暖歲末感恩活動，今年募集各界善款113萬5千元，包含禮券、現金及日常生活日用品等物資，分送給鎮內低收入戶、邊緣戶等弱勢家庭，將愛傳遞出去。

歲末將至，竹南鎮公所為關懷及扶助鎮內低收入戶、邊緣戶，特邀集社福慈善團體、鎮內各廠商公司行號、個人及宗教團體等，募集各項物資、禮券及現金共襄盛舉，舉辦寒冬送暖感恩活動，並委託苗栗縣星光服務協會辦理此活動，盼藉此關懷弱勢。

今年隨著疫情趨緩，現場除推拿按摩、義剪、贈送春聯活動外，更安排許多精彩節目，有開場熱鬧的迎賓舞蹈表演，還邀請尖山國小可愛小朋友帶來生動活潑陶笛表演、薩克斯風演奏，另有老少咸宜的「小丑秀」演出。

竹南鎮長方進興表示，這2年受疫情影響，國內各社福機構募款比以往困難，竹南鎮公所藉由寒冬送暖活動，凝聚企業、個人及慈善社團眾力，共同行善關懷鎮內弱勢家庭戶，同時也能過個好年，更呈現出公、私部門的合作典範，並讓這股愛的力量能夠傳達到整個社會。