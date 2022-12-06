昨(5)日凌晨，高雄市前鎮區發生聚眾砸車事件。（翻攝自臉書爆怨公社）

昨(5)日凌晨，高雄市前鎮區發生聚眾砸車事件，有男子疑似有行車糾紛，遭對方撂7輛轎車包圍，該男子車輛遭球棒狂砸，男子也遭帶走，警方獲報後，循線逮回1車2人，也立刻掌握同夥下落及身分，前往台南逮捕4車5人到案，將持續追查其餘共犯；而凶狠砸車的影片也曝光了。

從影片中可見，畫面中間有輛藍色轎車，遭其他7輛車包圍在中間，數十人中約有4位男子持球棒對車輛的擋風玻璃、車頭燈以及後尾燈猛敲猛打，遭敲破的碎片也散落一地，10幾秒的時間後，一群人則上車離開鳥獸散，獨留1位原本從藍色轎車婦駕駛座嚇來的女子。

影片曝光後，網友紛紛留言表示「不錯啊！還蠻有禮貌的請副駕下車」、「女生很淡定，還知道打雙黃燈」、「還好女孩子沒事」、「為什麼要拿球棒？赤手空拳揍車子不好？」、「光聽那聲音我就嚇死」、「說真的，以前治安比較好，看到警察也會有尊重，哪敢像現在這樣，完全沒在怕」。

前鎮分局表示，將會把已查緝到案計5車7人，全案詢後將依妨害秩序及傷害等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押及裁定強制處分。另將持續追查其他共犯到案，依法嚴辦、絕不寬貸。

前鎮分局呼籲，民眾遇糾紛事件，應尋求正常法律途徑解決，切勿以不理性行為造成傷害。對於犯罪零容忍，警察依法執行公權力維護社會治安，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以淨化治安，安定社會人心。

高雄今日凌晨驚傳聚眾砸車，前鎮警方循線將涉案顏男、賴男逮捕到案，並救出被害人陳男。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）