中菲行(5609)公布11月營收，在海空運需求減緩影響，單月營收25.23億元，年減43.2％，累計前11月營收385.21億元，年增12.5％。

海運今年需求疲軟，呈現旺季不旺，中菲行來自海運占比也回到過往表現，11月海運營收8.49億元，年減52.7％，占比33.7％；空運為營收主力，單月營收15.42億元，年減38.6％，營收占比61.1％；合同物流營收1.32億元，年減3％，營收占比5.2％。

累計前11月來看，今年通膨、升息及戰爭，導致海空運下半年旺季不旺，抵銷上半年強勁成長力道。總計空運前11月營收214.33億元，年增16.7％，營收占比55.6％；海運營收155.97億元，年增6.8％，營收占比40.5％；合同物流營收14.91億元，年增18.5％，營收占比3.9％。

中菲行表示，持續建構實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位吸引客戶，即便面對全球整體空運及海運市場面臨市場需求下降、價格下跌的挑戰，中菲行預見市場變動，強化數位行銷創造價值，掌握優質客戶，在市場下滑時仍然保持相當的貨運量。