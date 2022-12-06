新竹市警察局第三分局日前路檢，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，查獲非制式手槍1把、子彈7顆及安非他命、海洛因等毒品。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

新竹市警察局第三分局日前路檢，在盤查王姓嫌犯所駕駛自小客車時，查獲非制式手槍1把、子彈7顆及安非他命、海洛因等毒品，王嫌供稱車輛是向友人借的，警方詢後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等移送新竹地檢察署偵辦。

警方指出，第三分局周末晚間執行擴大臨檢掃蕩勤務，該分局警備隊、香山所及朝山所等，在客雅大道與明湖路486巷口實施路檢，晚間21時點多執勤員警透過警用行動電腦，查知即將通過路檢點之黑色自小客車，為遭通報侵占之失竊車輛。

員警不動聲色，機警攔停該車並要求王姓駕駛停車熄火，執行附帶搜索時，在王嫌隨身包內查獲非制式手槍1把、子彈7顆及安非他命2.36公克、海洛因1.17公克等毒品，立即將王姓嫌犯帶返所偵辦。

王男供稱，車輛是向友人借用的，至於槍枝、毒品來源，警方將依其供訴內容持續向上溯源。現場查扣非制式手槍經鑑驗後確認具有相當程度殺傷力，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等移送新竹地方檢察署偵辦。

竹市警三分局長林昆達表示，維護治安讓民眾免於恐懼，是警方責無旁貸的任務，將針對轄區特性持續規劃專案掃蕩、路檢等勤務，展現警方維護治安的決心，並將「掃黑、肅槍、緝毒、打詐」等列為工作重點，打造安居樂業的生活環境。

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