LINE宣布攜手「現代婦女基金會」啟動年度公益貼圖計畫，邀請4位高人氣的女性創作者共同創作，以「終止言語暴力」為題，並結合基金會的「呼呼熊」，推出「用愛呼呼 讓每個家都安心」公益貼圖，邀請大家省思無處不在的言語暴力問題，貼圖銷售所得將捐贈現代婦女基金會的《受暴家庭扶助計畫》，提供遭遇暴力傷害的家庭實質援助，把愛傳遞至社會上的每一處角落。

現代婦女基金會董事王麗容代表感謝LINE推動的公益貼圖計畫，也感謝四位響應的貼圖創作者，貼圖是數位時代的溝通工具，能拉近人與人距離，也能透過圖像傳達語言及非語言的訊息，發揮更大的社會影響力。

現代婦女基金會的服務經驗中，65％的家暴案件都伴隨有精神暴力的現象，其中又以言語暴力最為普遍，如加害者會利用貶低的方式踐踏被害者的尊嚴，久而久之會讓被害者的自我價值感越來越低，甚至認同自己不值得被愛，言語暴力的傷害不亞於肢體暴力，沒有人應該遭受如此對待，每個人都需要被愛、被呼呼，就能讓每個家都安心。現代婦女也感謝LINE串起點點滴滴的關懷。

LINE貼圖於2019年與兒福聯盟展開「夢想成真」合作計畫，邀請創作者與弱勢孩子共創貼圖；2021年與家扶基金會合作，透過與張惠妹的公益貼圖吸引社會關注貧童溫飽；今年則與現代婦女基金會合作倡議終結言語暴力。