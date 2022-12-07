動物防疫人員進行鴨舍消毒。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南傳今年第2起禽流感！市府動保處本月1日接獲官田區一處肉鴨場檢出禽流感，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，場內1萬5194隻肉鴨已完成撲殺。動保處7日表示，目前持續派遣消毒車做周邊場域消毒，並在案例場周邊實施採樣監測和訪視工作，也呼籲養禽業者加強落實禽場生物安全管控。

宜蘭一家種鴨場日前發生全台第1起H5N1禽流感案例後，高雄路竹、台南官田的肉鴨場也陸續檢出H5N1禽流感。

動保處指出，台灣候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原家禽流行性感冒疫情，而今年11月在本市安南區四草溼地及官田區的候鳥鴨科排遺均有檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示經由候鳥散播病毒的風險極高。

動保處說，針對此次案例場周邊半徑3公里內的21場養禽場，已實施採樣監測；3至5公里內的32場養禽場進行疫情訪視，並加強本市禽場周邊地區及四草溼地、官田區的候鳥鴨科排遺撿拾地點周邊區域消毒工作，同時通知轄內養禽場加強防鳥圍網、人車管制及消毒等防疫措施。

動保處說，包含3月在麻豆區一處烏骨雞場的H5N2高病原性禽流感案例，台南今年迄今已有2禽場確診禽流感，提醒養禽業者若發現動物有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應主動通報，並依照防疫人員指導做必要處置措施，切勿隱匿疫情，以免疫情擴散蔓延。