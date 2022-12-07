國際能源總署（IEA）在最新報告指出，俄烏戰爭加速再生能源發電，2025年再生能源將取代煤炭，躍居全球最主要的電力來源。

根據IEA 6日公布的2022年再生能源報告顯示，在地緣政治緊張加劇之際，預期全球電力結構將出現重大轉變。俄烏戰爭引爆全球首場真正的能源危機，激發再生能源前所未見的動能，再生能源將在2025年初取代煤炭，成為全球最大電力來源。

IEA預測，再生能源占全球電力產出比重將在2027年增加至近40％，在此同時，煤炭、天然氣和核能發電的比重下滑。

根據歐盟統計局（Eurostat）資料，俄國是2021年歐盟最大天然氣和石油供應商。然而自俄烏交戰以來，俄國狂砍對歐洲的輸氣量，而歐盟會員致力降低對俄國的能源依賴，不願為俄國提供戰爭資金。歐洲主要經濟體努力為今年冬季和和往後尋找替代供應來源。

IEA強調，俄烏戰爭引發的能源安全顧慮，刺激許多國家加速轉向太陽能和風力等再生能源，以降低對進口石化燃料的依賴。

IEA在與報告一併發布的聲明稿指出，全球能源危機刺激再生能源發電設備安裝急速增加，估計未來五年全球裝置容量成長逼近一倍。

IEA預期在2022年至2027年間，全球再生能源裝置容量將激增將近2,400百萬瓩（GW），相當於目前大陸整體裝機量。到了2027年，來自風力和太陽能的電力將占全球整體的近20％。

IEA執行董事畢洛（Fatih Birol）指出，未來五年增加的再生能源電力，將與過去20年相當。