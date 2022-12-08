新竹市政府8日宣布啟動感恩季活動，除延續往年「心願卡」圓夢活動外，12月17日晚間將在市府前廣場舉行感恩晚會，邀請搖滾天團八三夭、超人氣偶像天團Ozone以及金曲天王許富凱等藝人，點亮歲末年終的幸福氛圍，陪伴市民朋友度過溫暖幸福的感恩季。

市府近年來推動感恩季系列活動，其中「心願卡」圓夢計畫，由弱勢孩童寫下心願，結合民眾或企業認領禮物，8年來累計幫助超過3000名孩童圓夢，讓弱勢兒童感受社會的溫暖。今年近700位孩子們的心願都已經完成認購，特別感謝13家善心企業，完成弱勢孩童的願望，點亮孩子未來。

市府社會處表示，12月17日下午將有「吃貨市集」為晚會暖身，在幸福廣場打造暖心選物店，邀集30家備受矚目的美食、手作好物，內容多元，「感恩晚會」結合祈福儀式，邀請主教及牧師一同為市民、為新竹市送上祝福。

晚會將由新竹在地的磐石中學混聲合唱團、新竹市私立德蘭幼兒園帶來表演，今年也邀請搖滾天團「八三夭」、超人氣潮流男團Ozone、新竹創作才子廖柏雅、金曲天王許富凱、金曲天后曹雅雯、萬芳、凃佩岑、葉佳修、許景淳、殷正洋等10組藝人輪番開唱。

市府城銷處也表示，響應12月份感恩暖心氛圍，市府於護城河沿岸打造節慶燈飾光環境，配合著環境以冰藍、暖白色燈飾點綴，打造護城河成為幸福光廊，歡迎民眾前來，感受溫馨浪漫氛圍。