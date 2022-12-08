劍湖山（5701）世界摩天輪跨年煙火秀將邁入第16屆，已經成為每年跨年時的聚焦活動，對於煙火秀的內容每年不斷思考再創新！劍湖山世界董事長尤義賢表示，「2023旺兔耀飛 摩天輪跨年煙火秀」長達13分14秒，先由400架無人機結合璀璨燈光秀，在夜空中展開科技與藝術結合的精彩序幕，緊接著代表2023年的「戽斗星球兔兔」帶出摩天輪花漾渦輪煙火絢爛演出，帶來視覺上的震撼與驚喜，一起與大家迎接新年的到來。

迎接2023劍湖山世界跨年晚會，即將於12月31日晚上7點，由雲林在地優質樂團-彩色樂團揭開音樂饗宴，緊接著有吳汶芳、溫妮WINNI、原子少年-木星、PER6IX、李其燊、王水源、許莉潔、鶴The crane、黃號等多位創作型新秀輪番上陣，晚會主持人羅世棠、琳妲林羿禛、曾甜等一起帶著大家共同迎接嶄新的2023年。

當天晚會重頭戲摩天輪煙火秀，先由400台的無人機搭配燈光秀璀璨飛耀登場，緊接著代表兔年的巨大「戽斗星球兔兔」伴隨著摩天輪花漾渦輪煙火登場，由冷光色調再轉換為暖色調造型煙火加乘演出，在空中交織出既絢麗又震撼的「2023旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」，要讓大家體驗高科技與藝術的完美結合。

劍湖山世界表示，12月31日跨年從早high到晚，園內遊樂設施(除水樂園)由白天開放至晚間10點，緊接著跨年晚會與煙火派對，要讓大家在2022年的最後一天狂嗨14個小時！

而劍湖山世界今年跨年煙火晚會，特別準備「欣賞煙火祕境專區」，並推出「雙人專屬VIP套票」，將於12月8日在「劍湖山FancyGo網路商城」限量50組限時獨賣，套票內容包含許多專屬服務與體驗之外，更可享有在最佳觀賞地點看煙火的VIP體驗。

此外，明年1月1日至2日元旦連假期間，白天入園享77折優惠，只要699元(原價899元)，午後1點入園，午後票450元；元旦連假特別推出兩人同行，第二人只要1元的超值優惠，需搭配同行者購買699元門票；元月壽星憑證購票只要299元。