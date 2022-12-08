兩大車用零組件廠巧新（1563）及宇隆（2233） 8日同步公布自結11月合併營收表現，出現兩樣情。其中，宇隆自結11月合併營收達2.74億元，月增15.38％、年增12.48％，累計今年前十一月合併營收達31.22億元，年增4.23％。

另外，巧新自結11月合併營收5.85億元，月增15.15％、年減22.94％，主要受惠於客製化輪圈的出貨量，較明顯月增17％，但累計今年前十一月合併營收達59.09億元，年減14.9％。

尤其，今年第三季半導體供應逐步改善等因素，帶動全球乘用車銷量再次回升，特別是豪華車市場始終保持一定的購買需求，故車廠故集中資源生產這類型高毛利車款，這也提供多年來布局在超跑、豪華汽車品牌的高階車款市場的「巧新」，有良好的接單動能。

展望2023年，巧新持審慎樂觀看法。巧新指出，雖今年下半年汽車產業鏈受地緣政治衝擊、大陸持續清零政策而影響汽車生產出貨計畫，品牌車廠，對於公司旗下客製化輪圈與底盤系統關鍵零組件的拉貨力道，明顯比年初預期減緩許多，但隨著供應鏈逐漸整合恢復及運輸費用漸趨回穩，客戶提供2023年度需求，已有明顯增溫。

巧新說，台灣國境解封後，Toyota、BMW、Mercedes-Benz已先後來台，緊接著，其他車廠也陸續安排到廠。一方面至巧新雲林廠、屏東廠進行訪廠稽核，亦投入更多時間，在熔煉廠了解再生鋁等相關技術與品質。

巧新以目前收到的客製化輪圈組裝需求量來看，有助於公司明年保持良好的生產節奏與出貨動能，且隨著屏東新廠認證車廠家數增加，推進未來新訂單在新廠量產的可能性，以期助力產能達規模經濟，貢獻巧新未來營運更上一層樓。 巧新表示，從11月輪圈出貨表現來看，受惠於Range Rover、992及LC 500等車款，在市場良好的銷售成績，可見品牌車廠在面對全球車用晶片短缺問題下，明顯優先生產較高階（毛利高）或暢銷（主流）車款，以維持運營動能。

同樣地，宇隆認為，受惠於第四季汽車傳統產業旺季，品牌車廠隨著大陸政府自6月起，推出購置稅減半、新能源汽車下鄉等政策，逐步刺激新車銷售市場表現。

宇隆強調，隨著工作的出貨與生產天數恢復正常，帶動包括DENSO、BorgWarner、Bosch等主要汽車客戶，對於旗下包括鍊條系統、傳動系統的VCT、可變氣門正時（VVT），及缸內直噴等相關關鍵零組件的拉貨力道穩定增溫，抵銷部分汽車、自行車客戶調整庫存與出貨淡季的情形，是11月整體營收仍可繳出月增、年增態勢的主因。

宇隆也持續進行產品結構優化、成本費用嚴控、生產效率提升等重要策略，以期在整體營運規模穩健下，第四季整體毛利率及獲利表現，仍有望保持一定的健康水準。

宇隆指出，由於VVT是一種控制進氣凸輪軸氣門正時的裝置，氣門可在怠速或輕微加速期間打開的時間更短，從而提高發動機在所有轉速範圍內的動力性、燃油經濟性，有助排放量降低，目前可見多數日系車廠，積極運用此技術，在新車款的滲透率提升，宇隆旗下VVT的關鍵零組件將有機會隨著主要客戶的需求持續增溫而保持良好的出貨動能，並為汽車營運發展注入新一波成長活水。

展望2023年，宇隆對於整體營運成長深具信心。今年第四季營運在中國清零政策影響汽車生產出貨計畫，及自行車產業進入出貨淡季期間，而有單季營運落底的情形。

然在宇隆與主要客戶固定每年開發新技術升級產品的部分，及歷經兩至三年所布局的新客戶新訂單拓展，包括電動車及電動自行車等，皆有陸續開花結果的展現，可望逐步於明年下半年起，加入生產排程計畫，加上台中新廠有望於明年第三季正式啟動，將助力公司明年整體營運，呈正向成長的態勢。

再者，宇隆仍謹慎面對大陸清零政策、全球通貨膨脹、升息、車用晶片短缺及政治局勢變化等所帶來的不確定性風險，持續落實重要策略的執行，創造公司保持高度企業韌性與抵禦力。