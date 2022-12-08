美中晶片戰爭越演越烈，歐盟成員國也瞭解到半導體產業的重要性，並在今年2月發布了《歐盟晶片法》草案，該法條主要目標就是吸引半導體廠商到歐盟境內設立工廠，增加歐洲各國晶片自產的比重，降低對美國和亞洲的依賴。

據《鉅亨網》報導，歐盟察覺到，半導體產業鏈絕非一個國家或一個地區可以掌握，現在開始將發展重心放在晶片製造上，各國目前在《歐盟晶片法》草案的第一修改版已經達成初步共識，將極力爭取台積電、英特爾（intel）、三星這三家擁有當今最先進製程的半導體企業，並打造一座能與美國爭鋒的半導體生態圈，吸引晶圓大廠前來設廠。

英特爾在今年 3 月就表示，會在德國展開170 億歐元的投資，興建2 座半導體廠，評估2027年可以展開生產，而從德國外貿與投資處公布的數據中可以看到，該投資案是整個歐洲至今規模最大的外商投資。此外，英特爾還聲稱未來會在歐盟境內，發展囊括研發、製造到封裝的產業鏈，投資總額上看800億歐元。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，英特爾的投資案是《歐盟晶片法》跨出至關重要的一步，歐盟計畫，接下來會將晶片產能從不到全球10%，於2030年提升到占世界生產比重的兩成。

對於馮德萊恩在半導體產業上的樂觀態度，德國智庫「新責任基金會」（SNV）科技與地緣政治專案主任克萊恩漢斯（Jan-Peter Kleinhans）則抱持較負面的看法，他認為歐盟在晶片生產上其實沒有太多存在感，英特爾在歐洲建廠對於提升該區的競爭力也非常有限。