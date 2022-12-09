新竹市議會將在25日選舉正副議長，藍營目前現任正副議長許修睿、余邦彥表態連任且呼聲最高，但地方盛傳前議長鄭成光可能與綠營結盟加入戰局。不過，鄭成光9日出面澄清無意參選，且自己這票「會蓋給許修睿」，許修睿也現身與鄭成光握手合照感謝支持。

新竹市下屆34席議員中，藍綠席次皆未過半，國民黨共12席再加上以無黨籍參選的余邦彥、陳啟源共14席，民進黨則有8席、時代力量3席、民眾黨2席、綠黨1席，加上無黨籍6席。

藍營方面現任正副議長許修睿、余邦彥已表態爭取連任，不過地方上卻盛傳，前議長鄭成光有意與綠營結盟，角逐議長大位。鄭成光9日親上火線駁斥此謠言，也正式宣布不會參加本屆正副議長選舉。

鄭成光表示，近日謠言漫天，包括說他是「綠蛆」、「誰養的狗」等等，只是製造是非，他強調自己絕對與人為善，之所以出面澄清是因為現在太多風風雨雨，日前也與許修睿見面，他也要許修睿不要想太多，強調參選與否「不是我講的都不算」。

「從來沒有一個人來過，」鄭成光也嚴正否認有與民進黨討論合作，他反而更煩惱，接下來高虹安能夠做什麼，新竹市自有財源不多，是否能像過去林智堅時期獲得中央支持，加上高身上仍有官司，要讓大家都滿意，仍有待努力。

在鄭成光正式宣布不參選議長後，許修睿也現身，兩人握手合照。許修睿也感謝鄭前議長的支持，他也會遵照鄭的指教，讓每位議員、黨團都能發揮監督市政的職權。鄭成光也對天發誓，對許修睿、余邦彥的支持是「完全沒有條件的」，只是兩人談話後，了解許對議會堅守監督的立場，強調絕無利益交換。