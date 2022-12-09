民進黨立委參選人吳怡農9日為自己的情緒失控道歉。（圖／鄧博仁攝）

台北市第三選區立委補選僅剩一個月，民進黨參選人吳怡農近日兩次失控嗆記者，遭到不少批評，他9日早上出席活動時，為自己情緒失控向大眾表達歉意。台北市議員徐巧芯在節目《新聞大白話》中表示，吳怡農無論是在受訪的姿態、松山機場遷移的政見、還是打選戰的策略，看起來都比新人還菜、還草包。

徐巧芯說，吳怡農之前受訪時真的讓人看不下去，「會一直晃來晃去，一直舔嘴唇、走來走去」，可能是最近民進黨有發現這個問題，他9日受訪時真的表現比之前好。但她很訝異，吳怡農曾選過立委，也當過民進黨的台北市主委，「不知道接受訪問時應該用什麼姿態，比一個選議員的新人還菜、還草包。」

徐巧芯接著指出，吳怡農面對外界的態度非常輕佻，儘管臉上一直笑笑的，但講話非常傲慢，核電廠延期是一個政策性的問題，假若他未來選上立委進到立法院，這就是應該去問行政團隊的問題，立法委員本質就是監督政府，吳怡農不回答就算了，還無端的酸別人，根本是不尊重媒體這個行業。

至於吳怡農提出的松山機場遷移政策，徐巧芯也批評，「我覺得任何人都可以提出遷建松山機場的議題，唯獨吳怡農不行，他號稱國防專業的候選人，這樣真的很不專業」，她指出，裴洛西來台、國外政要來台都要降到松山機場，那是因為松山機場有軍事基地的效果，吳怡農要不要先問問美國在台協會（AIT）跟美國，松山機場能不能遷移。

徐巧芯也質疑民進黨這次的選戰策略，吳怡農想要想用空戰打這場選戰，但他不掛看板，很多事都不做，「認為只憑一張臉就想選上台北市長，這樣太看輕台北市民，王鴻薇提出辯論，但吳怡農面對這個挑戰卻是一直在迴避，以前覺得他形象很不錯，但現在看卻覺得是一個紮紮實實的草包。」