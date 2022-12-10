體育運動學術盛會10、11日兩天在高雄醫學大學登場，第17屆全國體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會以「運產科競連成線，照護健康無極限」為主題，結合學術研究、產業運用、政策規劃等議題，凝聚我國運動產業經濟動能的軟實力。教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟應邀出席，頒發「體育運動耕耘獎」表揚各學會及各領域學者對體育運動學術的貢獻，期許產官學合作，智慧激盪，讓國家運動實力再升級。

林騰蛟表示，體育署在104年成立行政法人國家運動訓練中心，透過專業化、彈性化及科學化來支援選手的培訓，讓選手們在2017台北世大運、雅加達亞運及東京奧運，都展現出亮眼的成績。選手的優異成績背後其實蘊含著來自體育學術團體的厚實能力與支持，包含運動科學、運動防護、運動禁藥、精準運動等等。

體育署為了讓我國運動競爭實力再提升，並推動運動科學研究及應用，在體育專家及學者的協助之下，立法院司法法制、教育文化委員會聯席會議於今年12月5日一讀通過了「國家運動科學中心設置條例」草案。

林騰蛟感謝體育運動學術界，提供源源不絕的智慧力，協助體育署推動運動科學研究及應用，期望藉由成立專責行政法人國家運動科學中心，運用行政法人彈性化及自主化的組織特性，讓運動科學中心從運科專業導向建構支援體系，提供國家代表隊教練選手完整且全面的運動科學後勤支援，並配合體育運動政策，對國內運動科學發展的促進及運動產業的活絡上提供更大的貢獻，也讓臺灣的競技運動表現再次升級。

體育運動學術團體聯合年會每年由各體育運動學術團體接辦，本年度由社團法人台灣運動禁藥管制學會主辦，本次研討會各專題主講者包括高雄市運發局侯尊堯局長、高俊雄特聘教授、張乃仁教授、許美智教授、潘倩玉教授及周建智教授，此次總計有26個學會共襄盛舉，學術論文口頭及海報發表共計190篇，貴賓及與會人員預計多達500位，報名十分踴躍。

今年年會專題演講，首先由高雄市運動發展局侯尊堯局長主講「海港城市運動休閒產業」揭開序幕，分享港都運動休閒產業發展現況與展望，接著由高俊雄特聘教授分享後疫情時代「運動產業之現況與未來發展」，另外運動防護議題方面，由張乃仁教授講授「運動選手健康的守護者」，以及許美智教授暢談「運動禁藥管制發展趨勢」。

第二天則由潘倩玉教授分享「樂活銀髮族」，及周建智教授主講「學童健康」，體現運動對銀髮族及學童族群的重要性。值得一提的是，此次論壇更邀請到陳美燕教授與談國內知名國手莊智淵、葉伊恬及莊智雄教練，探勘近年國科會支持精準運動科學之研究發展與實際競技應用。主題豐富多元，極具深度及廣度，希望借助學界的能量及影響力，透過研討會交流，持續引領我國體育學術界蓬勃發展。