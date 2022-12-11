金門知名餐飲品牌高坑集團旗下熙鼎建設拿下官邸特區最後一塊民用建築用地，由於地點位置太稀有，還吸引日本熊谷組旗下華熊建設來參與投資，這是該建設成立4年在台灣的第一個合作案。熙鼎總顧問廖學新說，現階段房市雖受通膨、升息干擾，不過，地段好、環境特殊的產品競爭力仍強，總銷約10億元的「九簷」還沒公開已有30組來客預約。

高坑集團是金門知名餐飲品牌，由牛肉麵起家，目前牛肉乾品牌在全台受到消費者的歡迎。高坑在金門成立熙鼎開發並在當地推案，看好台灣本島的房市成立熙鼎建設，找來曾任職全坤建設(2509)的廖學新出任總顧問，並成立台灣的新團隊，官邸特區個案「九簷」打頭陣，希望能在台灣本島打響知名度，獲得市場上肯定。

「九簷」鄰近總統、立法院院長官邸，為了官邸的安全，東向必須設計成無法打開的窗戶，窗內需要貼上白膜，無法看到戶外，屋頂層加裝2米高的遮蔽物，未來在施工期間，國安單位也將會不定期來查核。

廖學新過去曾任上市櫃公司全坤建設總經理，開發經驗十分豐富，也是熙鼎建設在台灣團隊的領航者。他說，「九簷」地理條件真的太稀有了，華熊建設才會爭取本案的合資方，並由華熊營造來擔任營造廠商。

官邸特區民用地前一筆推案為潤泰新(9945)的「松濤苑」，最後一筆就是「九簷」案，基地面積僅147坪，規劃一層一戶，每戶55坪，公設比36%，目前「松濤苑」每坪售價為260萬元，市場推估「九簷」也會站上2字頭，預期推估每戶總價將落在1億多元，全案9戶，總銷約10億元。