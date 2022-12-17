企排18年17日首戰由愛山林迎戰台北鯨華，目前北鯨華狀況火熱，將近兩個月未嚐一敗，鯨華已休戰半季的「矮妹」賴湘程今天也從教練席中重返先發行列，帶領隊伍以25比9、25比20和25比15橫掃愛山林，拿下7連勝，且以8勝2敗續居女子組龍頭，愛山林則吞開季9連敗，至今一勝難求。

首局鯨華靠著「矮妹」賴湘程搭配舉球廖苡任的穿針引線，開局便取得領先優勢，而對手愛山林進攻綁手綁腳，被鯨華打出8比0的攻勢，最終由鯨華拿下第一局。

第二局開局愛山林廖嘉安靠著一記三號位的直線進攻先馳得點穩定軍心，緊接著同隊的洪詩涵也跳出來重扣得分助隊取得領先，但鯨華的「小黑」吳芳妤以兇猛的斜線進攻拉平比數進行反擊，賽中雙方難分難解，關鍵時刻鯨華Bia及林書荷突破愛山林防線，最終鯨華再下一城。

第三局開局戰況膠著，經過一陣交纏後鯨華Gabi靠著三號位的直線重扣打開破口，鯨華團隊眾志成城，吳芳妤最後送出一記帥氣的再見Ace球，帶領鯨華拿下本場勝利。