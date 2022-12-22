理想混蛋主唱雞丁和阿爆練唱。（臺北市政府觀傳局提供）

「臺北最High新年城」將於31日晚間強強滾登場，將發揚光大2023跨年晚會主題「臺北就是未來」，節目卡司和表演內容更是多元、聯乘，精彩無比。其中原住民歌后阿爆和理想混蛋將北跨限定組合，阿爆感動的說，雞丁為了北跨限定組合演出，花了2個月時間苦練排灣族語歌詞至熟背，除此之外，雞丁還將歌詞一句一句錄音下來，請ABAO阿爆幫忙聽聽發音。

另外，ABAO阿爆表示以個人名義是首度唱臺北市政府跨年，新生代文青樂團理想混蛋，也無庸置疑是第一次，ABAO阿爆分享受邀北跨心情，吐露感性話語：「非常興奮也很感恩呢！可以到這麼大的舞台分享原民流行母語音樂給大家。」理想混蛋則是異口同聲：「太驚喜、激動了！」表示每年都會收看台北跨年的轉播，尤其是台北101的煙火真的是每年必看！「所以能站上這個夢想中的跨年舞台，真的覺得太榮幸又期待了！」

理想混蛋成員有3位畢業於臺北醫學大學，分別是雞丁、阿哲、建廷，因地緣關係也讓他們和「臺北最High新年城」跨年晚會密不可分，「占地利之便，大學時期在學校裡就能看到煙火！校園周邊在跨年當天也都會擠滿許多人，是很特別的回憶。」

而雞丁大方表示曾多次和同學和當時的交往對象到現場參加市府跨年，當時在台下看著舞台上的歌手，曾暗自許願有天也能夠站上臺北跨年演出，「如今真的圓夢了！」可沛也曾為了近距離目睹煙火秀，在寒風中擠進人潮，「想到今年不用跟大家擠了、可以在演出後台就近欣賞，感到相當滿足！」