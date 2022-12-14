2022年即將告終，全球受疫情、烏俄戰爭，以及居高不下的通貨膨脹影響，各主要國家頻頻下修經濟成長目標。邁向2023年，面對依舊揮之不去的不確定性，未來能否有從谷底華麗轉升、成長復甦的機會？渣打銀行今舉行2023全球及台灣經濟展望說明會，渣打銀東北亞區高級經濟師符銘財表示，明年台灣的GDP將降至2.2%，CPI預估在首季回跌到2%，全年估在1.5%至2%。明年央行貨幣政策會更關注在經濟成長，而不是控制通膨，估明年台灣央行將停止升息步調。

符銘財今天以「引爆點Tipping poin，轉折點Turning point」為破題，認為2023年的正面因子包括通膨受控，升息近尾聲，中國封控調整有利供給面緩和成本壓力減輕；而負面因子則是全球央行尚未啟動降息，歐美經濟體的經濟成長步入衰退，央行持續縮減資產負債表等。

符銘財表示，明年台灣經濟成長不如今年，估明年GDP為2.2%，比今年的3.2%下滑了1個百分點。明年出口肯定不好，半導體出口表現不樂觀；而疫後觀光客回流則要觀察。

符銘財也預測今晚FOMC會議，FED將宣布升息2碼，而明年台灣央行則是升息半碼。