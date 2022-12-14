喬治傑生（GEORG JENSEN）的家飾系列出自名家之手，歷經歲月依舊經典，為了歡慶全球度過疫情肆虐、迎接充滿希望的2023年，喬治傑生特別推出彩色版BERNADOTTE和KOPPEL兩大系列水壺，將經典銀色鏡面水壺換上五彩繽紛的外衣，而且價格更加平民，與全世界一同分享喜悅。
BERNADOTTE系列出自瑞典王子伯納多 (SIGVARD BERNADOTTE)之手，原作是以純銀打造，2002年喬治傑生改用不銹鋼重新詮釋，設計風格深受30年代裝飾藝術 (ART DECO)與實用功能主義的影響，外型架構洋溢雕塑美感，既是水壺，也是雕塑藝術品，充滿了皇室品味。
今年喬治傑生推出彩色版的BERNADOTTE保溫壺以塑料材質揉合典雅知性的色彩，有午夜黑、暮色藍、暖磚紅三款色系，為居家場域空間增添美學氣息與活力，更值得一提的是原本不鏽鋼款為9000元，彩色版則只要4000元，價格更加親民。
另一款同樣出自名家之手的KOPPEL水壺，則是知名設計漢寧古柏(Henning Koppel)於1955年創作的作品，原作是以純銀打造，優雅外型和線條獨樹一緻，纖細壺頸結合圓潤的壺身，可變化天鵝、鷺等各種鳥類，是漢寧古柏最受歡迎的作品之一，2008年推出不鏽鋼款，更加實用。
今年秋冬，喬治傑生推出不銹鋼材質外層彩色塗漆款，色彩繽紛的馬卡龍色系霧面啞光塗漆有雅緞藍、嫩粉紫、微笑綠、經典藍等四款新色，並將售價調降至7500元。
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