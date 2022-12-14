國立傳統藝術中心臺灣豫劇團成立即將屆滿七十年，2023年新春系列活動以「傳承 ．守護．創新」為主軸，特別推出經典喜劇《求你騙騙我》打頭陣，希望從傳統與現代元素擷取養分，再造全新的臺灣豫劇風格，從歡笑感動中獲得正向療癒的力量。
此劇從市井小民生存的窘境與無奈中，運用機智尋得一線生機，窮書生搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，連皇帝都要下詔請他一解疑難；劇情荒誕不羈卻令人備感真實，「笑」果十足，背後隱藏的諷刺感與對比性，喚起人性中樂觀光明的一面，不禁一笑泯卻塵世紛擾。
《求你騙騙我》一劇由大陸資深編劇家林戈明編劇，20多年前曾經上演，蔚為喜劇經典。現由曾主演此劇的京劇名師朱陸豪老師親自修編、執導，首演由台灣豫劇團「全球中華文化藝術薪傳獎」得主朱海珊，飾演主角窮書生金登科，巧妙融合老生和丑角的行當特性，在分寸之間細膩拿捏角色特質、掌控節奏，發揮爐火純青的技藝，博君一樂。
另2月18日場次主演的場子，則傳承予本工老生行當的青年演員林文瑋獨挑大樑，飾演懷才不遇卻出奇致勝的金登科，別有一番趣味。此劇卡司由豫劇名家同臺力挺，包含王海玲、殷青群、蕭揚玲、張瑄庭、劉建華等，強強組合，翻玩經典，展現臺灣豫劇團七十遒勁的硬底子精神。
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