臺灣豫劇團新劇《求你騙騙我》融合老生和丑角的行當特性，以詼諧手法帶來歡笑。由有「豫劇小天后」之稱的蕭揚玲（見圖）飾金登科妻。（郭吉銓攝）

臺灣豫劇團14日在臺灣戲曲中心舉行70週年團慶賀歲公演《求你騙騙我》宣告記者會，左起為臺灣豫劇團「當家花旦」蕭揚玲、京劇名師朱陸豪、臺灣豫劇團團長彭宏志、傳統藝術中心副主任鄒求強、臺灣豫劇團藝術總監王海玲、臺灣豫劇團「豫劇第一小生」朱海珊、青年演員林文瑋出席合影。（郭吉銓攝）

臺灣豫劇團藝術總監王海玲(見圖)說：「《求你騙騙我》節奏明快，活潑逗趣又奇巧，是讓人從頭笑到尾的好戲，更是我多年老搭檔朱海珊屆退的畢業製作，傳承場的林文瑋是重點栽培的老生，嗓音高亢悲涼、帶有一股滄桑勁，師徒二人各有不同韻味。（郭吉銓攝）

臺灣豫劇團團長彭宏志(見圖)表示，面對當前層出不窮的詐騙集團騙局，只要行得正，機運自然隨之而來，本劇故事詼諧而流暢，這次透過導演的改編及重新詮釋，讓觀眾更容易融入劇情，直接戳中笑點。（郭吉銓攝）

國立傳統藝術中心臺灣豫劇團成立即將屆滿七十年，2023年新春系列活動以「傳承 ．守護．創新」為主軸，特別推出經典喜劇《求你騙騙我》打頭陣，希望從傳統與現代元素擷取養分，再造全新的臺灣豫劇風格，從歡笑感動中獲得正向療癒的力量。

臺灣豫劇團新劇《求你騙騙我》從市井小民生存的窘境與無奈中，運用機智尋得一線生機，窮書生搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，連皇帝都要下詔請他一解疑難；劇情荒誕不羈卻令人備感真實，「笑」果十足，背後隱藏的諷刺感與對比性，喚起人性中樂觀光明的一面，不禁一笑泯卻塵世紛擾。（郭吉銓攝）

此劇從市井小民生存的窘境與無奈中，運用機智尋得一線生機，窮書生搖身一變，成為江湖上號稱能呼風喚雨的「神算金」，連皇帝都要下詔請他一解疑難；劇情荒誕不羈卻令人備感真實，「笑」果十足，背後隱藏的諷刺感與對比性，喚起人性中樂觀光明的一面，不禁一笑泯卻塵世紛擾。

臺灣豫劇團新劇《求你騙騙我》由臺灣豫劇團「豫劇第一小生」朱海珊（右）飾金登科，臺灣豫劇團「當家花旦」蕭揚玲（左）飾金登科妻。（郭吉銓攝）

臺灣豫劇團新劇《求你騙騙我》融合老生和丑角的行當特性，以詼諧手法帶來歡笑。傳承予本工老生行當的青年演員林文瑋獨挑大樑，飾演懷才不遇卻出奇致勝的金登科。（郭吉銓攝）

《求你騙騙我》一劇由大陸資深編劇家林戈明編劇，20多年前曾經上演，蔚為喜劇經典。現由曾主演此劇的京劇名師朱陸豪老師親自修編、執導，首演由台灣豫劇團「全球中華文化藝術薪傳獎」得主朱海珊，飾演主角窮書生金登科，巧妙融合老生和丑角的行當特性，在分寸之間細膩拿捏角色特質、掌控節奏，發揮爐火純青的技藝，博君一樂。

另2月18日場次主演的場子，則傳承予本工老生行當的青年演員林文瑋獨挑大樑，飾演懷才不遇卻出奇致勝的金登科，別有一番趣味。此劇卡司由豫劇名家同臺力挺，包含王海玲、殷青群、蕭揚玲、張瑄庭、劉建華等，強強組合，翻玩經典，展現臺灣豫劇團七十遒勁的硬底子精神。