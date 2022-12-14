殺害黑熊的原民青年用機車運送屍體，過程中還拿屍體嬉鬧嘲諷，引起網友反感，更讓縣長潘孟安震怒。(翻攝記者爆料網)

屏東霧台鄉大武部落日前發生原民殺害保育動物台灣黑熊事件，甚至流出載著黑熊屍體遊街示眾的嬉鬧影片，引發軒然大波，縣長潘孟安也震怒：「尊重原民捕獵文化，但殺害保育類動物就是犯法」。不過有村民反駁，表示是黑熊危害到村莊才會被殺害。

國寶級動物台灣黑熊遭原民青年殺害，日前運屍影片流出，殺害黑熊的青年獵人直接用機車運送屍體，過程中還用屍體嬉鬧「來拍一個好笑的」、「牠頭歪一邊，怎麼那麼不屑」，並放聲大笑，殘忍殺害保育動物還態度輕浮，惹怒網友大罵。

根據《三立新聞》報導，大武部落居民一眼就認出青年獵人身分，但反駁是黑熊已經危害到村莊，才會被殺害。受訪村民說，當然知道黑熊是保育類動物，但黑熊已經危害到部落，村中已有三隻寵物狗被黑熊吃掉，還有人怕到不敢出門，才會保護自己，強調「不是我們去找牠，是牠危害到我們了，到時候出事怎麼辦」。

對此網友反應兩極，一派網友痛批原民：「還在找藉口，那山羊、水鹿有危害你們嗎」、「羞辱黑熊屍體惡搞嬉鬧也是保護自己嗎」、「原民之恥，動保觀念何在」、「真的很討厭原民獵捕文化」、「要不是你們濫捕破壞環境，黑熊會下山找食物嗎」。另一派力挺：「情有可原」、「如果屬實那就是正當防衛」、「你通知政府，不知道幾百年後才會來處理，當然只能自救」。