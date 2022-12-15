國防部部長邱國正7日在立法院表示，年底前會公告義務役兵役延長方案，總統府發言人張惇涵卻稱「目前沒有確定時程規劃與定案」，引發輿論譁然。國防部今再被問及兵役延長的時間表，發言人孫立方少將表示，兵役延長涉及因素很多，到底何時公布、相關的期程沒有更多的說明。

國防部今召開例行記者會，公布國軍未來新增的體能鑑測項目與標準。會後媒體問及兵役延長進度為何，會不會在12月底前公布？國防部發言人孫立方少將表示，兵役延長牽涉重大，也是全國民眾關心的問題，中間涉及的因素很多，不管是防衛作戰需求、國際戰略箝制、區域安全變化；役男權益都在討論中，至於到底何時公布、相關的期程沒有更多的說明。

至於目前是卡在哪個環節中？孫立方表示，這件事情到目前為止，沒有說明是因為牽涉其他部會，所以希望在正式決定前有個完整周延的討論，他需要的行政程序也都列在作業範圍中，目前沒有辦法給予進一步的詳細資訊。

現場媒體再問，最近一次召開跨部會討論兵役延長是什麼時候，孫立方則表示目前還沒有相關答案，但他可以跟相關單位詢問再提供給媒體。

至於最近台北市立委補選選戰，民進黨候選人吳怡農提出多項與國防有關政見，孫立方則表示，對於任何國家中長期發展的政策，這是民主社會健康的常態，對於討論都表達尊重，國軍基於《憲法》以及《國防法》行政中立的考量，對於個別政見都不會提出特別評論。