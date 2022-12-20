兵役是否延長的議題備受關注，英系民進黨立委羅致政接受網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，4個月的軍事訓練其實真的太短，兵役延長議題閃不掉，而根據台灣民意基金會今日的民調顯示，超過7成民眾認為4個月役期太短，但有些家長和年輕人確實認為1年是在「浪費生命」，加上國民黨選舉時喊出「票投民進黨青年上戰場」更具衝擊。

羅致政指出，兵役延長的議題是閃不掉的，如果有就要早點宣布，以1年準備期推估，如果今年12月底沒有宣布，就要到2025年才能推動，應該很快政府會有個決定，因為現在說兩岸關係緊張，但如果又拖到2025年才決定，那不是很奇怪？所以大概年底前很快就會有結果。

羅致政說，兵役問題不能看民粹，必須思考整個台灣的需要，不能從選舉、政黨的角度，而需思考台灣的國家安全。

羅致政坦言，民進黨必須承認，九合一選舉是選務、政務上的挫敗，在選務方面，這次選舉並沒有很清楚的主軸，沒有告訴選民為何而投；另外在政務上，民眾對民進黨執政成績不以為然，雖然數據很漂亮，但對民眾來說都是冷冰冰的，像是在防疫上，民眾認為政府把生命健康照顧好是理所當然的，而經濟看起來較其他國家好，但在疫情期間民眾遭遇失去工作、健康甚至生命，當然也要算在政府身上。