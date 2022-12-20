政府是否於年底以前延長役期，各界高度關注，民進黨立委何志偉表示，沒有一位執政者會希望升高兩岸之間的衝突態勢，沒有民意代表希望兩岸衝突拉高，兵役延長與否，不是是非題而是如何做，而會期即將結束，要面對就把役期講清楚。

曾任國防部長的退輔會主委馮世寬昨於立法院表示，現行4個月軍事訓練役的役期「實在太短了」，他認為，延長義務役期「合情合理」。對此，何志偉說，會期即將結束，要面對就把役期講清楚，目前立法院也沒有正式的討論，會怎麼走不清楚，但他認為，訓練內容不是操體能或是叫你去拔草這些，那麼簡單。

何志偉強調，兵役延長與否，不是是非題，而是如何去做，在這4個月的役期，到底有沒有辦法讓年輕人學習到個人的成長。

何志偉表示，看到年輕一代會自己掏腰包花錢上健身房或參加極限運，要學到統御、管理和個人意志的淬煉，國防部是否能提供給年輕人這樣的訓練，不是怕苦也不是怕操，而是進去軍營後空手而歸，他建議，可以跟國際友人合作一起訓練，而這個訓練勢必成為未來年輕人最重要的資產。