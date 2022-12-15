不少民眾想在農曆春節出國，近日領務局湧現大批申換護照人潮。外交部分享2種「免現場排隊」撇步，首辦者可就近前往各地戶政事務所辦理，換發者則可委託符合資格的旅行社代辦。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，疫情期間民眾出國人數銳減，目前約累積300萬本護照過期尚待更換，國境解封後申辦護照需求激增，大量人潮湧入領務局及外交部4個辦事處，現場排隊等候辦理護照，每日申辦護照量持續攀升。

歐江安表示，以昨天為例，全國收件量超過11400件，台北領務局總部就超過6800件，前天全國收件量超過10400件，台北領務局總部單日超過6400件，目前數量持續升高，更有單日破7000件的紀錄。

歐江安表示，民眾平均辦理等候時間是2.5到3.5小時，人潮爆量約需等待4小時。為避開人潮，節省民眾寶貴時間，有兩種免現場排隊辦理方式。首次申辦者（沒有護照者）可就近使用各地戶政事務所提供的「一站式服務」方式送件；至於換發護照者（已經有護照，但已過期），則可委託符合代辦資格的旅行社協助代為送件申換。

歐江安同時分享減少在現場等候時間方式，到領務局換發護照的民眾，取號後可掃描QR Code，在領務局網頁觀看等候人數與目前辦理號碼，期間可先去處理其他事情，等號碼接近後再回到中央聯合辦公大樓3樓領務大廳辦理。

歐江安表示，針對人潮擁擠情況，領務局已多次增開各類服務櫃檯、增派人員疏導人潮，並廣貼宣導標語。領務局另已加開收件櫃檯，由原來8個新增為13個櫃檯；工作人員每天加班超過3小時，已是每天工作到深夜，負荷量極大。

外交部建議，民眾如近期還沒出國規劃或急迫需求，可先避開這段時期人潮，等有具體出國日期再辦理。領務局也將持續研議精進措施，如規劃擴大領務服務空間、增加民眾送件櫃檯數量、增置民眾等待區等，期待縮短民眾等候時間，優化申辦護照環境。