由導演林立書編導，搭檔鄒奕笙攜手執導，天心、温昇豪、禾浩辰、陳庭妮、邱凱偉、楊銘威、田羽安、劉品言、李運慶、鄒承恩等人主演的律政職人劇《最佳利益》第2、3季，今日（15日）宣布2023年將在公視播出、八大跟播，今並推出雙導演幕後花絮，搶先透露《最佳利益》全面升級的規模與格局、更加寫實的劇情。

《最佳利益》2、3季編導林立書導演。（群之噰傳播提供）

花絮曝光劇中案件畫面有女高中生性侵案、宗教詐騙案以及上吊輕生事件，案件更多元，畫面更講究真實，林立書導演直呼，編劇寫的口味很重！他認為製作第2、3季時必須要思考如何讓戲劇與大眾有共鳴，不管是恐怖、驚悚、角色的內心掙扎、人物的兩面性，最重要的是怎麼樣讓案件與大眾有共鳴，除了有共鳴之外更希望大眾能有所啟發、省思。鄒奕笙導演也透露，第1季是透過一群實習律師帶大家進入法律世界，而2、3季是透過一群菜鳥律師帶觀眾進入成人世界。

禾浩辰參與《最佳利益》2、3季演出。（群之噰傳播提供）

台灣首部律政職人劇IP續集《最佳利益》第2、3季，製作人陳慧玲找來法律背景導演林立書與新生代導演鄒奕笙導演共同執導，製作人陳慧玲直言背後原因是希望培養新導演，為產業注入新血，陳慧玲說，培養新導演其實是我做《最佳利益》的目標之一，如果有兩位導演可以互相激盪是一個很好的方式，兩位導演的視角與他們的人生經歷、和他們所看到的都不一樣，所以他們會互相撞擊跟互相支援，創造更多不同的火花。《最佳利益》第2、3季新生力軍禾浩辰對於有兩位導演的幫忙表達感謝，他說，幸好有兩位導演，可以站在不同的角度去探討每一個事件、每一個角色，讓這個角色更完美，能有更多不同的面向。作為《最佳利益》連三季固定班底的楊銘威認為，奕笙導演指令下的非常清楚，立書導演是走感覺的路線，兩位導演風格很不一樣，都提供我很大的幫助。

提及製作《最佳利益》第2、3季所遇的困難，鄒奕笙導演表示，要做好律政職人劇其實要找到一個平衡點，就是你不能太寫實，因為太寫實會讓觀眾有距離感，觀眾會聽不懂你在說什麼，但是你又不能太偶像劇，擔心會有點不尊重這個職業，法庭裡面的攻防或是律師這個職業本身其實是很有深度且複雜的。林立書導演也表示，我認為難度比較大的是要想辦法如何呈現戲跟人、戲跟角色，讓觀眾不感覺刻意更覺得是言之有物，對我來說每次都有新的挑戰。

陳庭妮在新一季中完美詮釋幹練的火辣律師，她大讚立書導演專業，立書導演會讓我有一種覺得，你好像問他什麼問題都難不倒的感覺，因為導演真的是律師，所以他就會提供我們很多非常專業而且精闢的建議，在拍攝現場導演真的是我的定心丸。

《最佳利益》第2、3季故事描述一群菜鳥律師進階到資深律師的生存競爭，在每次承接的案件中看見人性與社會現實面，藉由律師的工作日常，呈現出律師界的職場百態，而劇情也透過法律案件鋪陳相扣，藉此挖掘社會議題引發共鳴，探討在人性的灰色地帶裡，如何為自己的信念努力。除了看這群菜鳥律師成為真正的律師，開始執業接案，真實面臨現實與理想的衝撞，也見識到資深律師在大人的世界裡如何運籌帷幄，不僅為當事人爭取最佳利益，也謀求自己的最佳利益。相比第一季更增添不少全新人物角色與故事線，天心、温昇豪、禾浩辰、陳庭妮、邱凱偉、楊銘威、田羽安、劉品言、李運慶、鄒承恩等，近百位實力派演員，堪稱台灣一線演員最多的影集，幕前幕後皆為最具實力的黃金組合，絕對是極度撕心裂肺、反應台灣社會殘酷駭人事件的律政職人劇。