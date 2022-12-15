日本最長壽的深夜劇《孤獨的美食家》，至今已播至第10季，而飾演劇中靈魂要角「井之頭五郎」的男星松重豐，近日卻爆出「胃腸很難過」，快撐不下去，讓製作單位面臨換角還是停播的為難處境。

據日媒《週刊實話》報導，製作組透露節目正面臨開播以來最大的危機，原來是松重豐「開始吃不下東西，胃部消化變得困難，導致食慾越來越差，但無法吃東西的松重沒有辦法成為井之頭五郎」。

而松重豐本人也常在拍攝現場開玩笑表示「拍這部戲每次都搞得胃腸很難過」、「真的快要撐不住這樣大吃大喝」，因此東京電視台也針對要換人演還是停播進行討論。有消息指出，目前最有力的接棒人選是演員川原和久，雖然已經60歲了，但是圈內著名大胃王。

《孤獨的美食家》由漫畫改編成電視劇，從2012年時播映至今已10年，雖然只是一個大叔吃飯的日常，但松重豐把主角「平凡卻又享受美食」詮釋的深入人心，因此受到全球不少地區的觀眾喜愛，光DVD的收益就有數千萬日元，而改編權賣給韓國的淨利潤也有1億日元，在全球已賺取數億日元的利潤。