台北地檢署偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安詐領助理費、「公積金」涉貪案，15日約談高虹安及男友李忠庭、高辦主任陳奐宇、前公關組長王郁文4人，據了解，高、李否認犯罪，李表示有執行助理工作，並非人頭詐領，雖高否認將「公積金」挪作私用，不過，部分助理卻指稱「公積金」是高指使主導，檢調懷疑部分「公積金」遭高私用，涉嫌貪汙罪，但無羈押必要，諭知高女交保60萬元。

高女是現任立委，若檢方聲押，須經立法院同意，諭知交保等強制處分，則不必函請立法院許可。

台北地檢署

據了解，檢調昨天搜索高女辦公室時，發現高的私人電腦桌機，早被送至廠商處維修，高辦並要求廠商在高女上任新竹市長前，於下周一送至新竹市政府，由於電腦密碼僅有高女、高辦前後任行政主任黃惠玟、黃鈴惠3人知曉，因此電腦內是否存有高的私人「內帳」，檢調將追查該電腦內部資料。

檢調調查，高女要求李忠庭、黃惠玟、吳達偉、陳奐宇、陳昱愷及王郁文6人將部分每月薪資、加班費「回捐」公積金，金額從2萬元至30萬3076元不等，其中李回捐2萬元。被以證人約談的黃鈴惠則未回捐。

據了解，高女辯稱，「公積金」未涉不法，助理是先「代墊」後會另向她請款，沒有挪為私用，不過，昨天被約談的人士中，有人指證是「公積金」是高主導，助理們只是配合行事，其中李忠庭捐款2萬元助理費至「公積金」，但「公積金」帳目中，李曾2度從「公積金」中提領共16萬8000元，疑似作為高買早午餐及私人生理用品用途等私人開銷。

據了解，檢調目前初步認為，包括李忠庭等人在內的高女的助理，有執行助理工作，且李曾在基金會兼職領兩份薪水，亦因法令未明確規範國會助理不可兼職，因此未涉及人頭助理詐領問題，但高女的「公積金」是否被高作為私人用途，成為高女「小金庫」？將持續深入追查。

至於吹哨者爆料，高在選前疑積極接觸陳奐宇、黃惠玟、黃鈴惠等人，於台北某律師事務所、某議員競選辦公室及新竹餐廳等多處密會，疑有串證舉動，檢調昨天約談，並未詢問這部分。