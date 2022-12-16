主持人蘿拉(李佳玲)在大學時期擔任模特兒被星探發掘，後與主持人沈玉琳一起主持節目，近期轉型成YouTuber，獲得不少粉絲關注，在各大社群平台上已有多達50萬人追蹤。近日，她回應粉絲敲碗許願，以多套裝扮拍攝桌曆，火辣程度讓網友們紛紛前來朝聖。

蘿拉近日在YouTube上更新影片，表示這次的企畫是要拍攝2023年桌曆。她一連換上多套服裝，除了身穿清涼比基尼大秀圓潤屁股蛋外，還在水池邊濕身出浴，畫面相當吸睛。另外，她還戴起超大蝴蝶結，化作「最美禮物」對著鏡頭大肆放電，性感魅力無法擋。

對此則火辣影片，網友們看得目不轉睛，紛紛留言：「可甜可鹹，各種風格隨便駕馭，真的太愛了」、「蘿拉妳的年曆拍攝讓我心裡面的惡魔出來了」、「一定要馬上支持的啦！」

事實上，蘿拉轉型成YouTuber後，影片內容多以挑戰、體驗系列為主。日前，她邀請女模特雨柔一同出鏡，拍攝釣蝦PK影片。有趣的是，影片中，蘿拉身旁的客人拿出青蛙嚇她。讓蘿拉不禁驚呼：「我不會再來這裡了，金城武約我都不來。」可愛討喜的模樣讓人看了笑點十足。