辛苦工作大半輩子，到底幾歲退休比較好？理財專家郭莉芳在臉書「郭莉芳理財講堂」上指出，如果有人詢問要60歲還是65歲退休，她認為應該提早退休，雖然有人認為，這樣會少賺5年的薪水與年終獎金，但她反而覺得是賺到，因為你也多領了好幾年的勞保，如果拉長時間從總額的角度來看，其實不見得不划算。

郭莉芳強調，早點退休多出5年的自由時間，不必被工作綁住；其次，60歲的體力比65歲還好，可以趁早多去看看外面的世界。至於，外界最關心的退休金會不會領得比較少，她則分析，單就每月領的月退金來看，當然減少了，但從總額的角度來看，其實不會比較少。

郭莉芳進一步舉例，假設某人目前薪資4萬元，到60歲工作了35年，如果他65歲退休，勞保退休金可以月領2萬1754元，若提早60歲領，換算每提早一年，會少4％，提早5年等於少20％，月退金將減少2成剩1萬7493元。但不見得比較虧，因為提前60歲領，等於多領5年，這5年總共可以領到1萬7493元× 5年×12月=104萬4192元。

進一步試算勞保退休金，以上述案例為例，60歲開始領，到75歲時可以領314萬8740元，如果是65歲開始領，到75歲時只能領261萬480元；如果是領到85歲，60歲開始領的總金額524萬7900元，也比65歲開始領、到85歲時共領522萬960元還多一些。

專家比較60歲、65歲領到的勞保退休金差異。(圖片來源／郭莉芳理財講堂)

但郭莉芳也提醒，這些試算都是用特定條件，實際每個人情況不同，而且勞工退休金有兩筆，這裡試算的是勞保退休金，並未算到勞退新制的勞工退休金，因為這部分是雇主跟勞工自己提撥，而且不會有倒閉破產問題；最後則是這兩個退休制度的法定退休年齡不同，她強調勞保是65歲，勞退新制是60歲，勞保退休金跟勞工退休金是兩件事。