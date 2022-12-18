寒流發威，今晨最低溫在新北市石門6.4度，氣象局發布全台20縣市低溫特報，今日台中以北、宜蘭、花蓮、金門及連江有持續10度或6度以下低溫機率，預計明天清晨最冷，低溫6到10度的範圍更廣，氣象專家吳德榮表示，周三又一波乾冷空氣南下，不排除有寒流強度，凍到周日耶誕節。

氣象局發布全台20縣市低溫特報，僅台東和澎湖縣除外，今天至明晨受寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生，北部、宜蘭整天氣溫僅7到10度，中南部、花東白天最高溫約15度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些。吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨各地雲層逐漸通過減弱中，北部海面「雲街」顯現，寒流持續南下，月初以來北台灣連日陰天有雨、令人不適的天氣終於結束。

吳德榮表示，今日至明（19日）晨寒流最強，各地轉晴朗穩定，天氣極寒冷，北部6至12度，中部7至15度，南部9至19度，東部8至18度，注意保暖，農漁養殖業也應作做好防寒措施。明日白天起寒流漸減弱，天氣持續晴朗穩定，氣溫逐漸回升。周二（20日）天氣晴朗，氣溫續回升，白天溫暖舒適、早晚冷，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周三至周日（21至25日）另一波屬性偏乾的冷空氣南下。強度雖遜於上波，但因有強輻射冷卻作用加持，清晨平地最低氣溫常降至10度以下，期間台北氣象站的逐日最低氣溫，不排除有符合「強烈大陸冷氣團」或「寒流」定義的機率。白天各地在陽光下或不覺冷，但入夜強輻射冷卻作用加持，氣溫降得又低又急；早晚仍應注意保暖、防寒。周三上半天北台灣偶有局部少量降雨，但很快好轉，持續至周日，各地皆晴朗穩定。