Ja was just ejected for talking to a fan 🤔 pic.twitter.com/c491M6wZqB — Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2022

7連勝且暫居西區龍頭的灰熊，18日遭遇正處5連敗的雷霆，結局卻出乎外界預料！灰熊明星後衛莫蘭特上半場因為跟場邊觀眾「聊天」慘遭驅逐出場，也讓球隊陣腳大亂，灰熊最後以109比115爆冷輸給地主雷霆，意外中止7連勝，也讓雷霆5連敗喊卡。

面對刻意輪休亞歷山大、吉迪兩名後場主力的雷霆，灰熊上半場意外打得很辛苦，次節更遭阿隆威金斯、肯瑞奇威廉斯等雷霆替補火力狙擊，灰熊轉眼落後到20分以上，莫蘭特更在上半場還剩43秒疑似跟觀眾嗆聲，被吹第2次技術犯規驅逐出場。

打完上半場，雷霆64比43大幅領先灰熊，完全跌破外界賽前預測，來到下半場，灰熊全力追趕失分，打到最後31秒，泰厄斯瓊斯三分命中，雙方只剩6分差距，幸好托特最後24秒兩罰俱中，就算迪昂布魯克斯馬上投進三分球，輝雄也追不上了。

雷霆得分最高的是托特，他攻下24分，另有7籃板、4助攻，艾塞亞喬也有23分進帳，阿隆威金斯14分，肯瑞奇威廉斯與特雷曼恩各有11分；迪昂布魯克斯替灰熊貢獻32分，卻沒辦法帶領球隊逆轉，傑倫傑克生16分、8籃板，泰厄斯瓊斯15分。