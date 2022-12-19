原本被認定本季打算擺爛到底的魔術，最近表現完全脫胎換骨，19日靠著今年狀元班凱羅單場轟進6顆三分球、獨拿31分、6籃板、3助攻與2抄截，最後以95比92險勝地主「綠衫軍」塞爾提克，不僅搶下6連勝，更是連兩場擊退綠軍，塞爾提克也跌到東區第2。

打到讀秒階段，塞爾提克靠著布羅格登最後56秒的三分球，把比數追成92比93的緊張局面，隨後雙方各出手1次沒進，莫瑞茲華格納最後5秒兩罰俱中，擴大魔術領先到3分，塞爾提克連忙喊出暫停布置，卻把最後一擊交給葛蘭特威廉斯三分出手沒進。

除了班凱羅打出最近表現最佳的一役，魔術另有4人得分上雙，史科菲爾德替補拿下13分，法蘭茲華格納12分，莫瑞茲華格納與波爾各有11分，不過魔術目前戰績11勝20敗，仍居東區第13，起碼看起來不是那支還沒打就先認輸的爛隊了。

塞爾提克賽前突然宣告塔圖將因個人因素缺賽，也讓球隊頓失重心，今天以傑倫布朗24分、14籃板表現最佳，史馬特15分、7助攻與7籃板，葛蘭特威廉斯14分，布羅格登12分，才剛傷癒復出的羅伯特威廉斯只拿6分、5籃板。