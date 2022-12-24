籃網最近強大的贏球氣勢，連阿提托康波領軍的公鹿也擋不住！杜蘭特24日攻下全隊最高24分，另有6助攻、5籃板，厄文也拿18分、9籃板及6助攻，帶領籃網118比100輕取公鹿奪下8連勝，公鹿輸球之後，也把東區龍頭位置拱手讓給塞爾提克。

籃網開賽就靠杜蘭特、克萊斯頓兩人聯手，很快就擴大領先差距到兩位數，反觀公鹿繼續依賴阿提托康波單打獨鬥，自然無法縮小落後差距，打完上半場，籃網60比47領先，杜蘭特半場貢獻14分，克萊斯頓12分，公鹿以阿提托康波16分最高。

來到下半場，公鹿仍然對於籃網先發五人的進攻毫無對策，儘管進攻上仍有阿提托康波、哈勒戴、布魯克羅培茲等人火力，卻出現過多失誤，也讓籃網趁機把領先差距繼續擴大到20分以上，打到最後2分46秒，公鹿也換下主力提前宣告投降。

籃網先發五人得分全都上雙，除了杜蘭特與厄文，克萊斯頓也有19分、8籃板，歐奈爾17分，班西蒙斯12分、11籃板及8助攻；公鹿仍以阿提托康波26分最高，另有13籃板、7助攻，布魯克羅培茲23分，哈勒戴18分，波提斯10分、12籃板。