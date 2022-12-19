26 points IN ONE QUARTER. pic.twitter.com/XsteB1N1WY — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 19, 2022

實在找不到形容詞來表達籃網當家球星杜蘭特19日在第3節的神勇表現了！杜蘭特今天第3節投10中8，單節狂轟生涯新高26分，比活塞第3節全隊得分還多1分，帶領籃網克服上半場一度落後19分頹勢，最後以124比121逆轉擊敗地主活塞勇奪6連勝。

活塞首節就靠艾維、波達諾維奇兩人火力打出15比4小高潮，很快搶得雙位數領先，隨後次節更擴大領先到19分之多，打完上半場，活塞取得71比54領先，光在上半場，活塞就有4人得分上雙，反觀籃網則有杜蘭特與厄文各拿13分。

沒想到第3節杜蘭特與厄文攜手爆發，杜蘭特單節轟下26分，厄文則是單節19分，兩人不僅得分都破30，更幫籃網打完前3節，反以98比96領先活塞，來到末節，場上局面仍被籃網控制，厄文最後29秒的3罰2中，也宣告勝利到手。

杜蘭特最後轟下全場最高43分，另有6籃板、1助攻、1抄截、2火鍋，厄文也拿38分、6籃板及3助攻，籃網幾乎光用兩人之力就完成這場逆轉秀；活塞以波達諾維奇26分最高，艾維19分，貝格利與伯克斯各有12分，海斯10分、8助攻。