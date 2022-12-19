聽到自己老大哥史蒂芬柯瑞公開交代，必須要在他因傷缺席期間證明自己，普爾完全聽進去了！普爾19日全場投23中14，含三分球11投5中，11罰10進，攻下生涯新高43分，帶領勇士126比110擊退地主暴龍，除了中止3連敗，也送暴龍5連敗。

如同史蒂芬柯瑞所預期，普爾今天在上半場就火力全開，半場投12中8，含三分球投6中3，6罰全進，攻下25分，幫助勇士打完上半場，就以68比54領先地主暴龍，卓雷蒙格林半場也意外搶下15分，暴龍半場則以席亞卡、范維利特各有13分最高。

來到下半場，勇士很快就把領先差距擴大到20分以上，甚至一度領先到24分，關鍵就是普爾持續開火，不僅得分突破本季新高36分，更突破生涯新高得分來到40分以上，也讓勇士持續保持20分上下的領先優勢，暴龍怎麼追趕也無法追上。

勇士除了普爾火力秀，克雷湯普生與卓雷蒙格林也各有17分進帳，盧尼11分、11籃板；暴龍則以席亞卡27分最高，范維利特22分，史考提巴恩斯17分，佛林替補拿下16分。