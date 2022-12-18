雲林縣二崙鄉1處倉庫18日下午約2點發生火警，消防人員獲報共出動各式消防車輛7輛、警義消人員30名搶救，火勢於40分鐘後撲滅，初估磚造倉庫燃燒面積約180平方公尺，80歲女屋主疑吸入濃煙嗆傷，預防性送雲林基督教醫院治療。

雲林縣二崙鄉1處倉庫發生火警，消防人員獲報共出動各式消防車輛7輛、警義消人員30名搶救。（雲林縣政府新聞處提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣消防局表示，下午1點59分獲報二崙鄉民生路247巷3-6號後方有雜草火警，後續回報後方倉庫燃燒，無人員受困，消防局派遣二崙、崙背、西螺、虎尾等分隊人車前往搶救，由第2大隊大隊長沈俊興指揮，2點22分火勢控制，2點40分火勢撲滅，財物損失及起火原因調查中。