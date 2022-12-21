欲上國道用車人請注意！高公局表示，今天（21日）清晨4時57分，國道1號南向244.5K、雲林系統交流道路段，一輛大貨車側翻占用內線2車道，目前全車道封閉，僅路肩可通行，建議改道行駛，請用路人小心行駛。