清晨國1南下雲林段「大貨車翻覆」全車道封閉 06:452022/12/21 中時新聞網 林宜靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清晨國1「大貨車翻覆」。（圖為車禍示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欲上國道用車人請注意！高公局表示，今天（21日）清晨4時57分，國道1號南向244.5K、雲林系統交流道路段，一輛大貨車側翻占用內線2車道，目前全車道封閉，僅路肩可通行，建議改道行駛，請用路人小心行駛。 國3通霄段「6車撞一團」釀1傷 全線封閉近1小時 潮州鐵道園區開幕 現場看火車維修 國10燕巢段小貨車猛撞緩撞車「半邊車身爛毀」 乘客亡 #國1 #大貨車翻覆 #車道封閉 #上國道 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台61線觀音段6車連環撞 BMW車頭爛毀2人傷送醫 14:542022/12/16 社會 苗縣全國首創鐵道自行車活化舊山線 榮獲第5屆政府服務獎 16:152022/12/20 寶島 柳丁、橘子灑滿國道畫面曝！大貨車自撞護欄釀禍 害6車也遭殃 10:422022/12/16 社會 汽車輪胎卡這物賺翻了！眾人狂喊羨慕：車的報恩 18:202022/12/17 生活 規模全國最大 新北YouBike2.0突破1000站加碼申請滿站免費增時 14:312022/12/20 生活 2輪車有4輪霸氣！「黑色米其林」在路上現蹤 網：太狠了 20:442022/12/20 社會 國道驚見4台麥拉倫 他輕鬆超車！照片萬人朝聖：全球僅50輛 08:252022/12/15 生活 新莊老婦蹲地倒水 駕駛開入停車場「碰」一聲撞死人 15:102022/12/18 社會 沒開除霧！他開貨車「視線差」撞死路中義交 遭移送法辦 20:592022/12/17 社會 中印邊境衝突重武器來了 陸調動精銳裝甲旅至西藏前線 22:492022/12/16 兩岸 18歲男大生載女友自撞路燈頭胸重創身亡 女方無大礙 13:192022/12/16 社會 天母巨響 ！轎車遭「撞到對向」再毀2車 路燈招牌全遭殃 19:372022/12/18 社會 保五警下班騎車與女騎士對撞 她噴飛重摔隔天不治 14:392022/12/17 社會 影》阿根廷封王全城炸出震撼歡呼！他樂極生悲離奇遭國旗勒死 16:142022/12/20 國際 高雄港驚傳車禍 機車與堆高機擦撞 騎士倒地四肢多處挫傷 19:302022/12/20 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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