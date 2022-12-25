北市忠孝東路四段SOGO 百貨忠孝館前，24日平安夜晚間11時許發生一起車禍，一輛有著小牛之稱的藍寶堅尼超跑自撞分隔島還撞斷整根路燈。警方到場確認34歲張姓駕駛沒有酒駕，張男稱車子是向朋友借來的，所幸並未造成人員傷亡。

警方調查，張男駕駛白色藍寶堅尼超跑，24日晚間沿復興南路一段北往東，就在左轉忠孝東路四段往東第三車道時，突然失控一路往左邊車道切過去，最後撞上分隔島，連路燈燈柱都被撞倒，超跑衝向對向車道後才停止，車頭嚴重受損，滿地都是破損殘骸，所幸並未造成人員傷亡。

北市SOGO 百貨前，發生超跑自撞分隔島的交通事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

事發當時被不少民眾目擊，紛紛協助報警處理，警方趕抵現場時，駕駛及女乘客都已逃出車外，張姓駕駛也無酒駕反應，張男向警方表示，車子為向朋友借來的，稱自己是為閃避從巷內駛出的車輛才向左閃避，但詳細肇事原因仍待警方調查釐清，而張男除了要負責賠償毀損的跑車，還需一併賠償遭撞壞的路燈及監視器等費用。