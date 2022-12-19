中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內本土新增50例Omicron亞型變異株確定病例，其中42例BA.5，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，幾乎集中在北部地區，以及4例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、1例BF.7。同時新增24例境外移入，為9例BA.5、7例BA.2.75、4例BQ.1、2例XBB、1例BA.2、1例BF.7。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，在上周檢出新興變異株個案後，境外移入占比仍以BA.5累計38％最高，其次是BA.2.75的29％、BQ.1為17％，XBB占8％；本土個案上則以BA.5的84％最高，其次為BA.2.75的8％，仍難看出下一波變異株的趨勢。

指揮中心指出，新增42例BA.5本土個案，占上週所有已定序之50例約84%，為24名男性、18名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部32例、中部4例、南部5例、東部1例，確診日介於今年11月3日至12月9日。

指揮中心表示，針對國內境外移入之24例BA.5、BA.2.75、 BQ.1、XBB、BF.7及 BA.2個案，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，入境日介於今年11月28日至12月10日。其中檢出9例BA.5個案分別自日本(5例)，泰國(2例)，中國及美國(各1例)移入；7例BA2.75個案分別自越南(4例)，日本、印尼及紐西蘭(各1例)移入； 4例BQ.1個案分別自德國(2例)，土耳其及義大利(各1例)移入；2例XBB個案分別自日本及紐西蘭(各1例)移入；1例BF.7個案自中國移入；1例BA.2個案自菲律賓移入。

截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為21例、BF.7為6例、BQ.1為21例、BA.5為1,268例、BA.4為104例、BA.2.75為99例、BA.2為1,029例；另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為2例、BQ.1為7例、BA.5為1,474例、BA.4為5例、BA.2.75為11例、BA.2為2,534例。

指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年12月14日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株佔比約為73.7%，仍為全球主流株；BQ.1變異株傳播快速，已於至少90個國家檢出，佔比約33.9%，已成為歐、美多國主流株；BA.2.75及XBB等變異株佔比持續緩增，已分別於至少85個及70個國家檢出，佔比分別約7.2%及3.9%，主要來自東南亞及西太平洋國家，且於部分國家有共同流行情形。WHO 12月14日表示隨Omicron病毒持續變異，上述相關變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株之疾病嚴重度未明顯增加，需持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。