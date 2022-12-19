國家住都中心與冠德建設今日簽署北市「行二行三基地」公辦都更案，內政部代理部長花敬群表示，未來中央和國家住都中心會分回2棟，有一棟將作為國家級防災大樓，也將在台北車站東邊打造更完整的樣貌。

行二行三公辦都更案鄰近台北車站，位於行政院後方，預計2024年開工，2029年完工，總投資額230億元，將創造661億元經濟產值，是中央、地方、民間合作公辦都更的里程碑。

預計興建地上22層，地下4層的中央、北市府聯合辦公大樓並複合附屬商業設施，總計面積共約3萬3,000坪，以及地上26層的地標住宅。

花敬群表示，本案由國家住都中心透過公辦都更方式推動，引入民間資金約230億，2029年完工後將提供中央及台北市政府共用的聯合辦公大樓及耐震高品質的住宅大樓，串連周邊華山藝文特區，創造優質辦公、藝文與休閒的空間。

他指出，行二行三被規劃為行政園區，因土地公私持有產權複雜，歷經數十年協調與整合未果，現在透過國家住都中心居中協調，以採取「跨區權利變換」的創新方式，合併開發「行二行三」與鄰近區域「臨沂段」，不僅讓基地產權單純化，同時也保障現住戶地主的權益，為中央、地方與民間三方通力合作，創造推動都市更新的新典範。