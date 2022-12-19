中華郵政「i郵箱」提供24小時自助取／寄郵件服務，不過2016年建置以來使用率每下愈況，仍不到5成，立委質疑為何明年還要再編列600萬研究預算？中華郵政則表示會努力優化，以每年成長10％為目標，讓使用率提升到50％。

立法院交通委員會今（19）日審查明年總預算案中華郵政公司營業預算，立委林俊憲表示，中華郵政明年編列預算「研究發展費用－服務費用」600萬元，但該費用包括新一代i郵箱軟硬體設計研究等，2019至2021年以來該項預算分別是500萬、600萬、600萬元，決算時卻只分別執行420萬、277萬、227萬，尤其近2年預算執行率都沒到5成，成效不理想。

林俊憲說，明年度中華郵政仍計畫投入新一代i郵箱研發經費600萬元，但i郵箱2016年起陸續建置，今年7月底全國已經建置2408座，使用率卻遲遲無法提升，連疫情期間網購增加，也無法讓i郵箱提升使用率，從2017年的48.8％跌到2021年的38.39％，執行率不佳，建議刪除預算1／3。

中華郵政董事長吳宏謀表示，i郵箱原本設置地點不盡理想，「我們還要調整，」他認為以現在的使用場景，因為i郵箱從寄件到異業結盟，未來性是有的。

中華郵政則表示，明年不會增加新的i郵箱，而會以現有2408座i郵箱為優化據點，針對使用率不好的來優化。像今年優化了百座，有優化的i郵箱使用率提高到80％。未來將以每年成長10％為目標，努力把使用率從目前43％提升到50％。

不過立委李昆澤表示，希望中華郵政不要只是把利用不佳的i郵箱移動一下，就號稱每年優化10％，「不要耍這種小手段、小聰明。」立委魯明哲也反諷表示，若只是把利用不佳的i郵箱藏進辦公室，也可以很快達到優化1成的目標。最後交委會同意凍結15％預算而不刪除，3個月提書面報告始得動支。