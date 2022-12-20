美股週一收跌，拖累港股恒指20日開低1.01％，報19,156點，不久跌幅擴大，最多曾跌334點、來到19,018點，之後跌幅收窄。截至午盤，恒指跌262點，跌1.36％，暫時報19,089.96點；國企指數跌1.96％，報6,475.28點。紅籌指數跌1.93％，3,574.31點。

恒生科技指數下跌，小鵬汽車跌近6％，嗶哩嗶哩跌5.70％，蔚來跌5.45％。

在概念股方面，大陸房企股及物業管理股齊跌，寶龍地產跌近10％，融信中國跌11.40％，合景悠活跌近8％。