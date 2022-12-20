台東縣加拿國小動畫作品「二條線」榮獲2022第14屆信誼兒童動畫獎優等，也是連續第2年獲獎，全校師生與家長們得知後相當欣喜，學生說，創作靈感來自確診新冠肺炎的切身經驗。縣長饒慶鈴表示，很開心孩子從做動畫找到學習的樂趣及成就感，希望學子們繼續努力，往自己興趣及目標來邁進。

台東縣加拿國小動畫作品「二條線」榮獲2022第14屆信誼兒童動畫獎優等。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

學生阿德說，能完成動畫作品，除了感謝老師的指導外，我也要感謝我自己，因為我告訴自己不要放棄，一定可以做到。今年創作的主題靈感，來自於學生確診新冠肺炎的切身經驗，孩子們以幽默的方式分享確診時身心的感受，並以樂觀的態度，學習如何與病毒和平共處為題材進行拍攝，並再次獲得獎項，而且是榮獲優等，學生們不畏疫情及病痛之苦，反而創作出難得的作品，令人振奮。

指導學生多年的老師林鳳如分享，某天學生結束上午的拍攝工作時欲罷不能，主動拿著分鏡表說，我覺得這裡的進場方式有問題耶！我們應該修改調整才對吧！學生以拍攝鏡頭術語跟夥伴認真討論，瞬間讓師長們覺得所有的辛苦都值得了，難得可貴的是孩子們主動學習與負責的態度。

台東縣加拿國小動畫作品「二條線」榮獲2022第14屆信誼兒童動畫獎優等。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣加拿國小的動畫發展已邁入第3年，即使是疫情嚴峻期間，在師生共同克服萬難的堅持下，每年都有不同的作品產出。

加拿國小校長曾淑玉表示，加拿的孩子們能在動畫的學習上傳承，要感謝加拿國小前校長陸雅林獨具慧眼，全校師生齊心攜手積極爭取法藍瓷想像計畫，進而開始與動畫美妙的緣份，動畫創作是跨領域的學習，孩子們在創作過程中的自主行動、溝通互動、社會參與三大面向的表現，正是108課綱核心素養最佳的體現。