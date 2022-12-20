宜蘭縣長林姿妙希望交通部能聽取民眾的聲音、審慎評估。（吳佩蓉攝）

交通部鐵道局偕同顧問公司、縣府等相關單位，今（20日）至宜蘭舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估公開說明會」；現場民眾發言持反對票居多，其中，民眾說，高鐵為了解決台北宜蘭交通運量的問題，「你們這樣做真的很可恥」，根本債留子孫。鐵道局總工程師表示，會將大眾意見納入討論，再做可行性評估。

宜蘭縣計畫於宜縣府東南側設置高鐵宜蘭站，與台鐵新設車站共站，高鐵延伸全線總長60.6公里，今天是第二階環境評估公開說明會，鐵道局與顧問公司、縣府等相關單位出席，現場參與人數寥寥無幾，主辦單位請民眾登記、上台發表意見，反對聲浪高漲。

研究鐵道工程學的梁一賢說，高鐵是為了解決台北宜蘭及花東地區交通運量的問題，「你們這樣做真的有夠可恥」。（吳佩蓉攝）

研究鐵道工程學的梁一賢說，高鐵是為了解決台北宜蘭及花東地區交通運量的問題，「你們這樣做真的有夠可恥」，台灣一直有地震的狀況，如把1700億拿去提升國防面或台鐵ATP、高鐵ATC自動列車保護系統上，穩定安全性不是更好；另預計2036年通車，那時人口數是下降，反之搭乘人少，豈不是債留子孫。

而凱旋里在地居民蕭瑞民指出，舉辦高鐵公開說明會，在地居民有多少人？來的都是民意代表，「今天要建設高鐵、要拆我的房子、徵收我的土地」，不需要知道詳細細節過程嗎？在地居民有權利知道目前房子的狀況，不然再多說明會只是形式上的通過，一點實質用處也沒有。

守護宜蘭工作坊召集人李寶蓮表示，交通建設開發是一把雙面刃，宜蘭人在迎接高鐵時，應審慎評估即將失去的會是什麼？請交通部給宜蘭人的高鐵，將衝擊降到最低；建議僅畫出沿線軌道及高鐵站必要的土地面積，不要浮濫徵收，而台鐵鐵道以東是易淹水地區，應納入國土計畫整體檢討。

林姿妙表示，交通的順暢、經濟的發展是縣政推動的目標，高鐵延伸是爭取10、20年才有的重大建設，希望交通部能聽取民眾的聲音、審慎評估，兼具環境、生態、文化以創造三贏，讓大家免於塞車之苦，縣府將會全力配合，拚出宜蘭好交通、好建設。

鐵道局總工程師呂新喜指出，現在已進入第二階段環評，統整後報環保署審查，並和綜合規畫報請行政院核定，對於高鐵建設樂觀看待，期望2025年核定完成、 2036年完工，雖環評要過關不是那麼容易，會努力做調整，並將大眾的建議納入討論，再做可行性評估。