金管會公布外幣保單最新銷售狀況，由於資本市場波動加劇且市況不佳，2022年前10月外幣保單新契約保費3896.71億元，較去年同期4955.82億元減少達21％，主要由於美元投資型保單新契約保費衰退達57％所致。

金管會統計，2022年前10月外幣保單新契約保費3896.71億元、年減達21％，衰退幅度較前三季18％持續擴大。其中，投資型保單1217.96億元、年減達49％，衰退幅度較前三季47％持續擴大。傳統型保單2678.75億元、年增5％，但幅度較前三季10％持續收斂。

以幣別觀察，美元保單前10月新契約保費119.16億美元、年減達32％，衰退幅度較前三季28％持續擴大。其中，投資型美元保單36.39億美元、年減達57％，傳統型美元保單82.77億美元、年減9％，衰退幅度均較前三季54％、3％持續擴大。

前10月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前10月新契約保費1.66億澳元、年減達21％，衰退幅度較前三季18％持續擴大。其中，投資型澳幣保單1.05億澳元、年減達30％，衰退幅度較前三季24％持續擴大。傳統型澳幣保單0.61億澳元、年減2％，衰退幅度則較前三季4％收斂。

人民幣保單前10月新契約保費2.3億人民幣、年減達50％，衰退幅度較前三季47％持續擴大。其中，投資型人民幣保單2.1億人民幣、年減達51％，傳統型人民幣保單0.2億人民幣、年減達33％，衰退幅度均較前三季48％、32％持續擴大。

前三季前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安聯、安達人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、法國巴黎人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。